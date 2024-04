Identificado homem que foi encontrado morto no Primeiro de Maio, em Brusque

Foi identificado como Gilmar Jorge, de 62 anos, o homem que foi encontrado morto na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na tarde do sábado, 20. Morador do Centro II, Gilmar será sepultado às 15h deste domingo, 21, no cemitério Parque da Saudade.

De acordo com informações registradas em um relatório elaborado pelos bombeiros, Gilmar foi encontrado deitado na via, apresentando sangramento facial. Além disso, o homem não apresentava sinais vitais e não reagia a estímulos visuais. O óbito foi confirmado no local.

“Não foi possível determinar a causa da morte. Alguns moradores sugeriram a possibilidade de uma queda de muro. Próximo à vítima, havia uma pequena mureta, porém, essas informações carecem de confirmação”, concluíram os militares em seu relatório.

O caso ficou aos cuidados da Polícia Militar e Polícia Científica.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: