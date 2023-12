Identificado homem que morreu após colidir carro contra árvore na BR-470, no Vale do Itajaí

Foi identificado como Rafael Weidgenand, de 53 anos, o homem que morreu após sair da pista e colidir o carro contra uma árvore no quilômetro 91 da BR-470, em Ascurra, no Vale do Itajaí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 19h30. De acordo com informações dos policiais, o carro tinha placas de Apiúna.

O velório da vítima vai acontecer na tarde desta terça-feira, 12, no Crematório Neuhaus, localizado na BR-470, em Blumenau. O horário exato não foi informado.

