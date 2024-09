Identificado homem que morreu após colidir jipe contra barranco em Guabiruba

Foi identificado como Jeferson Schweigert o homem de 35 anos que morreu na noite deste sábado, 31, após colidir o jipe com um barranco no bairro Planície Alta, em Guabiruba.

Filho único, Jeferson morava no Centro de Guabiruba e deixa familiares e amigos enlutados. Ele deve ser sepultado ainda neste domingo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 22h e se deslocaram até o local. Conforme os bombeiros, o carro era um Ford/Jeep de cor verde. Devido à batida, o motorista sofreu um afundamento do crânio, que causou sua morte.

Colisão com barranco causou politraumatismo

O Corpo de Bombeiros detalhou que, ao chegar no local, encontrou o homem fora do veículo, deitado ao lado do carro, próximo ao barranco. Ele apresentava politraumatismo craniano e ausência total de sinais vitais. A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica de Santa Catarina.

Não foram divulgados mais detalhes sobre a ocorrência.

