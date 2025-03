Identificado homem que morreu após ser esfaqueado em Brusque

O homem que morreu após ser atingido por uma facada foi identificado como Wilson de Oliveira dos Santos, de 50 anos. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 21, na rua José Dubeia, no bairro Thomaz Coelho, em Brusque. Outra vítima, uma mulher de 50 anos, também foi agredida durante o ocorrido.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o grupo estava consumindo bebidas alcoólicas quando uma discussão começou. Eles consumiram duas garrafas de cachaça e usaram a faca para cortar limões. Durante a discussão, a vítima xingou a mãe do autor, e os dois começaram a brigar. O autor deu uma facada no peito da vítima, que morreu no local. A outra vítima ferida disse que foi agredida com socos e chutes após contar que iria a um baile sozinha.

O criminoso, de 43 anos, foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia. A faca utilizada foi apreendida pela perícia. Na delegacia, as roupas do suspeito, com manchas avermelhadas, foram encaminhadas para análise da Polícia Científica.