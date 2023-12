Identificado homem que morreu após sofrer mal súbito enquanto dirigia trator em Guabiruba

Foi identificado como Antônio Ribeiro, de 60 anos, o homem que morreu após ter um mal súbito e cair de um trator na manhã desta terça-feira, 5, no Lageado Alto, em Guabiruba.

Antônio foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 6, no Cemitério Municipal Guabiruba Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o mal súbito ocorreu enquanto o homem utilizava o trator. Ele caiu do veículo e morreu no local.

