Identificado homem que morreu arrastado pela água após comportas de barragem serem abertas no Médio Vale

Foi identificado como Lucas Henrique Schneider, de 29 anos, o homem que morreu no Rio Herta, na cidade de Rio dos Cedros, na tarde de sexta-feira, 29. Lucas era natural de Indaial.



De acordo com os bombeiros, trata-se de uma área privativa da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), a qual faz escoamento da Barragem Rio Bonito. Não é permitido tomar banho no local.

Os bombeiros foram acionados às 16h para realizar o atendimento da ocorrência. Quando chegaram no local, verificaram que a vítima e três amigos estavam nas pedras quando as comportas da barragem foram abertas, e a intensidade da água os pegou de surpresa.

Os amigos conseguiram sair do local, no entanto, a vítima foi levada pela água, sendo arrastada pelas pedras. Quando os bombeiros o localizaram, cerca de 150 metros a frente, Lucas já estava morto e apresentava sinais de trauma por todo o corpo.

Conforme os bombeiros, a morte ocorreu, principalmente, em decorrência dos traumas e o afogamento foi um fator secundário. A Polícia Científica também esteve no local.

