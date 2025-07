Identificado homem que morreu atropelado por caminhão de lixo em Itapema

Foi identificado como Valmor João de Souza Filho, de 56 anos, o homem que morreu após ser atropelado por um caminhão de lixo no Centro de Itapema, na tarde de quarta-feira, 16. O acidente ocorreu por volta das 18h10.

A vítima foi encontrada já sem vida no momento da chegada dos bombeiros, presa sob o rodado traseiro do caminhão.

A equipe de resgate iniciou os trabalhos utilizando almofadas pneumáticas e calços para a remoção do corpo. Segundo relatos de testemunhas, Valmor caminhava pela via quando foi atingido pelo veículo.

A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Municipal, do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Científica, que ficou responsável pela perícia no local.

Familiares e amigos usaram as redes sociais para prestar homenagens e se despedir. “Ele era muito querido, educado e falante”, escreveu uma amiga. “Gente boa, dava muitas risadas”, comentou outro. “Muito simpático”, acrescentou uma terceira pessoa.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e que o caso está tratado com prioridade.

Leia a nota completa:

“A Polícia Civil de Itapema instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente fatal ocorrido na noite de ontem, quarta-feira, 16, envolvendo um caminhão de coleta de lixo. O atropelamento resultou na morte de um pedestre, um senhor.

O caso está sendo tratado com prioridade. A equipe da Polícia Civil irá solicitar laudos periciais para esclarecer a dinâmica do acidente e também ouvir testemunhas que possam contribuir com as investigações.

O inquérito tem como objetivo identificar eventuais responsabilidades e garantir que todas as providências legais sejam tomadas.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a transparência e com a apuração rigorosa dos fatos”

Leia também:

1. Ex-jogador de Brusque morre um dia após falecimento da esposa

2. Ingressos para Brusque x Retrô estão à venda | Brasileiro Série C 2025

3. Homem morre após ser atropelado por caminhão de lixo em Itapema

4. Morador registra água azul em ribeirão, em Brusque

5. Vereadora e pais querem criar associação voltada a crianças neurodivergentes em Botuverá

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: