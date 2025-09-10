Identificado homem que morreu em grave acidente na SC-410, em Tijucas

Foi identificado como Elieser Leno de Quadros, de 46 anos, o homem que morreu em um grave acidente na rodovia SC-410, em Tijucas, na madrugada da terça-feira, 9. Ele faleceu no local.

Elieser era médico e atuava pela Prefeitura de Canelinha. Em nota oficial, a administração municipal lamenta o ocorrido e destaca que ele será lembrado pelo atendimento humanizado e pela sensibilidade.

Leia a nota na íntegra:

“É com imensa tristeza e profundo pesar que a Prefeitura de Canelinha e a Fundação Hospitalar comunicam o falecimento do médico Dr. Elieser Leno de Quadros, ocorrido na noite desta terça-feira, 9 de setembro, em um trágico acidente na SC-410, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas.

Dr. Elieser dedicou sua vida à medicina e ao cuidado com o próximo. Reconhecido pelo atendimento humanizado, pela sensibilidade em ouvir e pelo carinho com que acolhia cada paciente, tornou-se uma referência não apenas na área da saúde, mas também como ser humano íntegro, empático e generoso.

Sua partida repentina deixa uma lacuna irreparável. O legado de amor ao próximo, dedicação à vida e compromisso com a comunidade permanecerá como exemplo para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Neste momento de dor e despedida, a Administração Municipal e a Fundação Hospitalar se unem em solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda a comunidade, compartilhando a tristeza desta perda tão sentida”

Nas redes sociais, amigos se despediram de Elieser. Uma mulher lembra dele como “um grande médico que dedicou a vida a ajudar e salvar vidas, independente de condição ou classe social”.

Já outra mulher diz que ele será lembrado pela competência e companheiros. Um homem diz que a morte dele é “uma perda irreparável”.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 23h37, no km 7,2 da rodovia, no bairro Nova Descoberta. Um jovem de 23 anos, que dirigia um Siena com placas de Igrejinha (RS), também ficou ferido. Ele foi levado ao Hospital de Tijucas, mas, devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferido para Florianópolis.

Elieser conduzia um Celta, com placas de Tijucas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, quando os policiais chegaram ao local não havia vestígios que indicassem a direção em que os veículos trafegavam no momento do impacto.

Os dois carros tiveram danos de grande monta na parte dianteira. O Celta foi removido ao pátio credenciado por estar com o licenciamento vencido, enquanto o Siena também foi recolhido por não haver responsável presente. A rodovia permaneceu sinalizada durante o atendimento, mas não houve necessidade de interdição total do trânsito.

