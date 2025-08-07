Identificado homem que morreu espancado e esfaqueado após cobrar aluguel de inquilino em Itajaí

Foi identificado o homem que morreu após ser espancado e esfaqueado pelo inquilino em Itajaí. Rafael Ribeiro Pereira, de 38 anos, foi morto depois de cobrar o aluguel atrasado.

Ele era natural de Balneário Camboriú. O sepultamento foi realizado no bairro Fazenda na manhã desta quinta-feira, 7.

Crime

O crime ocorreu por volta das 20h45, na rua Israel de Almeida, no bairro São Vicente. Rafael teria sido morto depois de ter cobrado o aluguel atrasado de um inquilino. O principal suspeito, de 25 anos, e outros três homens fugiram após o ataque e ainda não foram localizados.

De acordo com familiares da vítima, ele morava no mesmo terreno que o inquilino, mas em casas separadas. Ao cobrar o valor pendente, iniciou-se uma discussão.

Em seguida, o inquilino teria chamado três comparsas para agredir o proprietário. Mesmo caído no chão, o homem foi esfaqueado duas vezes antes dos suspeitos fugirem em um Volkswagen Gol cinza.

Os gritos da vítima foram ouvidos por parentes, que correram até o local e encontraram o homem ferido. Ele foi levado ao Centro Integrado de Saúde, mas já chegou sem vida.

A Polícia Militar informou que tanto o inquilino quanto a vítima tinham antecedentes criminais. O suspeito, natural de Curitiba (PR), possui registros por lesão corporal, associação criminosa, posse e tráfico de drogas.

Já a vítima, natural de Balneário Camboriú, respondia por crimes como furto, ameaça, lesão corporal, abuso de incapazes, entre outros.

