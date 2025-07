Identificado idoso que morreu após ser atingido por ônibus escolar em Itajaí

Foi identificado como João Serafim Inácio, de 74 anos, o idoso que morreu após ser atingido por um ônibus enquanto conduzia sua motocicleta em Itajaí. O acidente ocorreu na rua Fermino Vieira Cordeiro, no bairro Espinheiros.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Conforme a Polícia Militar, o acidente envolveu um ônibus escolar e uma motocicleta Honda/CG 125.

O motorista do ônibus relatou que trafegava pela via quando precisou desviar de um veículo estacionado. No mesmo instante, avistou a motocicleta vindo em sua direção e, apesar de acionar a buzina para alertar o motociclista, ele não conseguiu frear e colidiu frontalmente com o ônibus.

Ainda segundo o condutor, não havia passageiros no ônibus no momento do acidente, pois ele se deslocava para buscar crianças na escola.

A equipe do Samu realizou tentativas de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local para os demais procedimentos.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, testemunhas relataram ter ouvido o barulho do impacto e visto a vítima caída na via, mas nenhuma delas presenciou o momento exato da colisão.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido e a motocicleta encaminhada à Polícia Civil para as providências legais.

Leia também:

1. VÍDEO – Carro capota no bairro Imigrantes, em Guabiruba

2. “Laboratório de talentos”: imprensa portuguesa destaca relação do Brusque com o AVS

3. Parque das Esculturas passa por reforma e Fundação Cultural de Brusque busca transformá-lo em museu internacional

4. Igreja lotada encerra retiro com adolescentes realizado em Botuverá

5. Relembre quando terremoto foi sentido em Brusque há sete anos; veja relatos

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: