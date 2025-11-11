Identificado jovem que morreu afogado na Praia Brava, em Itajaí

Foi identificado como Pablo Rockenbach, de 19 anos, o jovem que morreu afogado na Praia Brava, em Itajaí, na madrugada desta terça-feira, 11. Ele chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.

De acordo com informações preliminares dos bombeiros, ele teria ido acompanhar o nascer do sol na praia junto com outro amigo, que também se afogou, mas sobreviveu. Pablo morava em Porto Belo.

Acidente

De acordo com o relatório dos agentes, quando as equipes do Grupo de Busca e Salvamento de Balneário Camboriú chegaram ao local, havia duas vítimas que já estavam na faixa de areia. Um dos banhistas estava consciente, com tosse e sinais leves de hipotermia, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

Já a segunda vítima, o Pablo, foi encontrado inconsciente e sem sinais vitais. As equipes iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar e utilizaram um compressor torácico automático, com apoio do Samu mas o jovem não respondeu às manobras. O óbito foi confirmado por volta das 5h45.

