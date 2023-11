Identificado jovem que morreu em acidente entre carro e motocicleta em Blumenau

Foi identificado como Renan Wuerges, de 19 anos, o jovem motociclista que morreu após uma colisão com um carro no bairro Itoupava Central, em Blumenau, na noite da terça-feira, 7. O acidente aconteceu por volta das 20h45 na rua Dr Pedro Zimmermann.

Informações sobre o velório da vítima não foram divulgados até o momento da publicação desta matéria.

A empresa onde Renan trabalhava publicou uma mensagem de despedida para a vítima. Confira:

“Este é o momento mais difícil que nossa empresa está atravessando. No dia 7 de novembro de 2023 perdemos nosso querido colaborador Renan Wuerges num acidente de trânsito. Renan começou conosco como aprendiz aos 17 anos e em agosto completou 19 anos. Nesse período se tornou um impecável aplicador de películas. Um talento no ramo.

Sempre de bom humor, sorridente, com um bom coração, super educado e extremamente amável, era luz por onde passava. Ele foi e é nosso menino de ouro. Todos os colegas tinham ele como um irmão mais novo e nós como um filho.

É muito difícil falar dele no passado, pois há poucas horas estávamos todos juntos, nos despedindo as 18h e dando um até amanhã. Ah se pudéssemos prever, hoje seria dia de muitas horas extras.

A vida muitas vezes não é justa e não sabemos porque o tempo dele nesse plano foi tão curto. Mas o tempo que passou conosco foi inesquecível e marcou a história da empresa , de cada colaborador e da nossa.

Temos certeza que está junto ao Pai, com aquele sorriso lindo emanando amor.”

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o jovem foi atendido com traumas graves em crânio, tórax e extremidades. Durante atendimento, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram a reanimação por 50 minutos, mas o motociclista não resistiu.

O motorista do carro, de 43 anos, nada sofreu. Os bombeiros não informaram detalhes sobre a dinâmica do acidente. O corpo do jovem ficou em responsabilidade da Polícia Científica.

