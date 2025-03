Identificado jovem que morreu em grave acidente em Itajaí

Foi identificado como Jonathan dos Santos, de 19 anos, o jovem motociclista que morreu neste sábado, 15, após um grave acidente de trânsito em Itajaí.

O jovem morava no bairro Ponta Aguda, em Blumenau. O corpo dele é velado no cemitério da rua João Pessoa, no bairro Velha. O enterro está marcado para 16h deste domingo, 16, no cemitério da rua Bahia.

Apaixonado por futebol, Jonathan participava da patota do D’ Club em Blumenau. “Vai fazer uma falta gigante. Descanse em paz. Toda solidariedade e força para família. Um até breve”, diz o time no post de despedida.

A equipe fez uma vaquinha e entregou o dinheiro arrecadado para a família de Jonathan, que é humilde.

Detalhes do acidente

Um motociclista de 19 anos morreu na manhã deste sábado, 15, após colidir contra um semirreboque de caminhão na rodovia Jorge Lacerda (SC-412), no bairro Santa Regina, em Itajaí. O acidente ocorreu por volta das 9h40 e envolveu um caminhão Mercedes-Benz Axor 2544, com placas de Joinville, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, registrada em Gaspar.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista transitava no mesmo sentido do caminhão, na direção Itajaí-Ilhota, quando tentou uma ultrapassagem proibida.

Durante a manobra, a moto colidiu contra o semirreboque do caminhão, e o jovem perdeu o equilíbrio, caindo embaixo do veículo de carga. Ele morreu no local.

O motorista do caminhão, um homem de 32 anos, fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. O acidente ocorreu em um trecho urbano, com pista simples e sinalização visível. A velocidade permitida na via é de 40 km/h.

