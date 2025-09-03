Identificado jovem que morreu em grave acidente envolvendo carro de Brusque na BR-470, em Lontras
Ele tinha 26 anos
Foi identificado como Lucas Gucky, de 26 anos, o homem que morreu devido a um acidente frontal entre dois veículos na BR-470, em Lontras. A colisão aconteceu nesta terça-feira, 2.
Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trecho do acidente é conhecido como Curva do Paredão. Um dos veículos envolvidos tem placas de Brusque.
Lucas sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após o impacto. Apesar dos atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras e pelo Samu, ele morreu durante a ocorrência.
Nesta terça-feira, 2, uma colisão frontal entre um Fiat Pulse, de Brusque, e um Celta, de Presidente Nereu, deixou um homem de 26 anos morto no km 129 da BR-470, em Lontras.
Outras duas pessoas tiveram ferimentos graves, devido ao acidente. Os dois ocupantes do Fiat foram encaminhados ao hospital. Mais informações não foram divulgadas.
