Identificado jovem que morreu em grave acidente envolvendo carro de Brusque na BR-470, em Lontras

Foi identificado como Lucas Gucky, de 26 anos, o homem que morreu devido a um acidente frontal entre dois veículos na BR-470, em Lontras. A colisão aconteceu nesta terça-feira, 2.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trecho do acidente é conhecido como Curva do Paredão. Um dos veículos envolvidos tem placas de Brusque.

Lucas sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após o impacto. Apesar dos atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Lontras e pelo Samu, ele morreu durante a ocorrência.

Sobre o acidente

Nesta terça-feira, 2, uma colisão frontal entre um Fiat Pulse, de Brusque, e um Celta, de Presidente Nereu, deixou um homem de 26 anos morto no km 129 da BR-470, em Lontras.

Outras duas pessoas tiveram ferimentos graves, devido ao acidente. Os dois ocupantes do Fiat foram encaminhados ao hospital. Mais informações não foram divulgadas.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 03/09)

2. MDB de Botuverá se manifesta sobre possível cassação de prefeito e diz que PP é responsável por cenário de instabilidade na cidade

3. Brusque à espera do sol: veja os números de setembro e o que diz a previsão

4. Grave acidente envolvendo carro de Brusque mata uma pessoa e deixa duas gravemente feridas no Alto Vale

5. Jogo em que Anápolis teve 12 atletas em campo pode ser anulado; como isso afeta o Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

