Identificado menino de 11 anos que morreu afogado em cachoeira de São João Batista

O menino de 11 anos que morreu afogado em cachoeira em São João Batista, na tarde deste sábado, 21, foi identificado como Gabriel Freitas Santos dos Santos. A falalidade foi na Cascata do Fernandes.

Ele deixa pais, três irmãos e outros familiares. O corpo de Gabriel foi velado na Capela Mortuária de São João Batista. O sepultamento aconteceu neste domingo, 22, no Cemitério Municipal.

O menino estudava na escola Alice da Silva Gomes, onde frequentava o quinto ano do fundamental I.

Afogado em cachoeira

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 14h50 de sábado para a ocorrência. Testemunhas relataram aos bombeiros que a criança submergiu na cachoeira. O comandante da área, tenente Gonçalves, iniciou as buas na água, mas sem sucesso.

Posteriormente, outro bombeiro, com o equipamento de mergulho, conseguiu acessar outros pontos da cachoeira, encontrando o menino já sem vida.

Durante as buscas, que duraram cerca de uma hora, a mãe da vítima apresentou alteração de sinais vitais com pressão arterial elevada e tremores e foi conduzida ao hospital. O comandante de área permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica.

Atividades proibidas

A Prefeitura de São João Batista reforça que todas as atividades de lazer, recreação e turismo na área estão proibidas. Em 2023, análise realizada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil identificou riscos significativos no local, e a interdição havia sido determinada previamente.

