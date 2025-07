Identificado menino que morreu em ataque a escola no Rio Grande do Sul

Foi identificado como Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, o menino que faleceu no hospital após sofrer golpes de faca durante o ataque a uma escola na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 8.

A cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira, 9, seguida do sepultamento no Cemitério Municipal de Getúlio Vargas. O velório ocorrerá posteriormente na Capela Velatória Gruber, também na cidade de Getúlio Vargas. Os horários ainda não foram definidos.

As outras três vítimas são duas crianças de oito anos e uma professora da instituição, de 34 anos.

A Prefeitura de Estação divulgou nota sobre o falecimento:

“É com profunda consternação que a Administração Municipal de Estação lamenta o trágico falecimento de Vitor André Kungel Gambirazi, ocorrido hoje, 8 de julho, aos 9 anos de idade. Vitor era um querido estudante da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, e sua partida deixa uma imensa lacuna em nossa comunidade escolar. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com a família de Vitor, seus amigos, colegas e toda a comunidade. Desejamos que Deus conceda força e consolo para superarmos este momento tão difícil”.

Ataque em escola

Um ataque em escola foi registrado na manhã desta terça-feira, 8, no Rio Grande do Sul. Conforme informações iniciais, um homem invadiu uma unidade escolar e atacou pelo menos três crianças e uma professora no município de Estação, no Norte gaúcho.

De acordo com informações no local, o suspeito teria golpeado as crianças com um faca. O prefeito Geverson Zimmermann relatou que o autor é uma pessoa conhecida na comunidade. Não há indícios do que poderia ter motivado o ataque.

