Identificado motociclista que morreu após acidente com carro no Centro de Brusque

Foi identificado como Maicon Gomes da Silva, de 21 anos, o motociclista que morreu após um acidente envolvendo um carro no Centro de Brusque, na noite de sábado, 17.

Ele residia no bairro São Luiz, e deixa amigos e familiares enlutados. O sepultamento ocorrerá em Ariquemes (RO), em data ainda não definida.

O acidente

O acidente aconteceu na rua Pedro Werner. O condutor de um Volkswagen Golf, de 26 anos, apresentava sinais de embriaguez. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, um caminhão estacionado na via também se envolveu na colisão.

A Polícia Militar e os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 23h30. Segundo a PM, Maicon foi encontrado com ferimentos graves e encaminhado ao hospital Azambuja, mas não resistiu e morreu.

Conforme os bombeiros, ele foi encontrado inconsciente e politraumatizado, apresentando fratura exposta e corte contuso no membro inferior esquerdo, traumatismo cranioencefálico (TCE) e suspeita de hemorragia interna.

Os policiais constataram que o motorista do Golf apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as providências cabíveis.

Leia também:

1. Brusque deve encarar frio úmido e instabilidade: veja como será a semana

2. Mulher fica presa às ferragens após acidente entre dois carros e ônibus em rodovia de Brusque

3. Governo de SC regulamenta acesso gratuito ao canabidiol pelo SUS

4. Polícia investiga caso de corpos carbonizados dentro de carro em São João Batista

5. Mulher está desaparecida após sair de casa missionária em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: