Identificado motociclista que morreu após acidente em rodovia de São João Batista

Ele tinha 54 anos

Foi identificado como Ivanor Leal, de 54 anos, o motociclista que morreu após um acidente com um carro na SC-108, em São João Batista, na manhã desta segunda-feira, 15. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava múltiplas fraturas e amputação parcial da perna esquerda. A equipe foi acionada por volta das 8h40 e encontrou o homem caído sobre a via, sem capacete, inconsciente e com sinais de falta de oxigenação.

