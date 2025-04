Identificado motociclista que morreu após bater em carro e ser atropelado por outro em Brusque

Foi identificado como Edson de Jesus o motociclista que morreu após colidir com um carro e ser atropelado por outro na avenida Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 4. A vítima tinha 39 anos.

Edson era mais conhecido pelos amigos como Baiano. “Ainda estou em choque, sem acreditar que você nos deixou. Vou sentir muitas saudades. Os dias não serão mais os mesmos. Vá em paz, que nosso Senhor te receba de braços abertos”, lamentou uma conhecida.

Informações sobre velório e enterro não foram divulgadas.

O acidente

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, os socorristas chegaram no local por volta das 23h. Eles constataram que o acidente envolveu três veículos: CG 160, de cor vermelha, Onix, de cor branca, e um Honda Fit prata.

Segundo os bombeiros, a dinâmica se deu inicialmente por conta de uma colisão lateral entre a moto e o Onix. Após isso, Edson acabou sendo atropelado pelo Honda Fit, que seguia na pista contrária.

Os demais motoristas eram uma mulher, de 20 anos, que dirigia o Honda Fit, e um homem de 38 anos que conduzia o Onix. Eles não ficaram feridos e permaneceram no local até o fim da ocorrência.

A vítima foi encontrada pelos bombeiros deitada, já inconsciente. Edson apresentava afundamento do crânio, fratura exposta em um membro inferior, além de hemorragia.

Em razão do acidente o trânsito foi interrompido e a área isolada. A Polícia Militar também esteve no local. Após a chegada da Polícia Científica, foi feito o recolhimento do corpo.