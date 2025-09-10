Identificado motociclista que morreu após colidir em mureta dentro de túnel em Florianópolis

Vítima tinha 33 anos

Identificado motociclista que morreu após colidir em mureta dentro de túnel em Florianópolis

Vítima tinha 33 anos

Comente

Foi identificado como Reinaldo de Castro, de 33 anos, o motociclista que morreu após colidir contra uma mureta dentro do túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, na madrugada da segunda-feira, 8. Ele era natural de Lages, mas residia na capital. Casado, deixa a esposa e três filhos.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens. “Triste ver um cara honesto morrer trabalhando”, disse um homem. Outro chegou a citá-lo como “um grande pai e amigo”. Já uma mulher manifestou apoio à família: “Força, fé e coragem para superar esse momento difícil”, escreveu.

O acidente

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele usava um capacete do tipo escamoteável, que permite levantar a parte da frente, e estava com a queixeira levantada, o que agravou a situação.

Conforme o relatório da PMRv, ele teria adormecido enquanto pilotava, o que o fez seguir para o canto direito da rodovia, atingindo a mureta de concreto e batendo fortemente a cabeça na estrutura metálica da passarela de pedestres.

O óbito foi confirmado no local pelo Samu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência. O homem trabalhava como motoboy e estava com a mochila de entregas.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/09)
2. Pitbulls estão para adoção após serem agredidos por tutores no Águas Claras, em Brusque
3. Tubulação rompe e prejudica abastecimento de água no bairro Dom Joaquim
4. Confira preços das comidas e bebidas da 38ª Fenarreco, em Brusque
5. Fiéis de Brusque acordam de madrugada para assistir canonização de santo

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo