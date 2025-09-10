Identificado motociclista que morreu após colidir em mureta dentro de túnel em Florianópolis

Foi identificado como Reinaldo de Castro, de 33 anos, o motociclista que morreu após colidir contra uma mureta dentro do túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, na madrugada da segunda-feira, 8. Ele era natural de Lages, mas residia na capital. Casado, deixa a esposa e três filhos.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens. “Triste ver um cara honesto morrer trabalhando”, disse um homem. Outro chegou a citá-lo como “um grande pai e amigo”. Já uma mulher manifestou apoio à família: “Força, fé e coragem para superar esse momento difícil”, escreveu.

O acidente

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele usava um capacete do tipo escamoteável, que permite levantar a parte da frente, e estava com a queixeira levantada, o que agravou a situação.

Conforme o relatório da PMRv, ele teria adormecido enquanto pilotava, o que o fez seguir para o canto direito da rodovia, atingindo a mureta de concreto e batendo fortemente a cabeça na estrutura metálica da passarela de pedestres.

O óbito foi confirmado no local pelo Samu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência. O homem trabalhava como motoboy e estava com a mochila de entregas.

