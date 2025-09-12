Identificado motociclista que morreu em acidente com caminhão no Guarani, em Brusque

Foi identificado como Fábio Caetano Pereira, de 53 anos, o motociclista que morreu em um acidente com um caminhão no bairro Guarani, em Brusque, no início da tarde desta sexta-feira, 12. Ele era advogado e atuava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Brusque.

Ele conduzia uma Yamaha Drag-Star, e acabou ficando preso debaixo do pneu do caminhão.

Conforme apurado pela reportagem com testemunhas, ambos iriam entrar na rua Ernesto Bianchini. Porém, quando o semáforo abriu, o motociclista teria ultrapassado o caminhão pelo lado direito e, ao ficar à frente do veículo, acabou sendo atingido.

O motorista do caminhão, que permaneceu no local até a chegada das autoridades, relatou que não viu o motociclista. A Polícia Militar, a Polícia Científica, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foram acionados para a ocorrência. Por causa do acidente, o trecho registrou congestionamento e filas.

*Colaboração: Otávio Timm

