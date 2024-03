Identificado motociclista que morreu em acidente com ônibus em Blumenau

Foi identificado como sendo Roberto Sales de Oliveira o motociclista de 39 anos que morreu em colisão com um ônibus na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Itoupava Central, em Blumenau. O acidente aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira, 5.

O velório acontece em uma igreja na rua Espírito Santo, nº 189, no bairro Valparaíso.

Sobre o caso

A colisão envolveu um ônibus Marcopollo, conduzido por um homem de 44 anos, que não se feriu, e uma motocicleta XRE 190, que era pilotada por Roberto Sales de Oliveira. Os bombeiros e a equipe do Samu que atenderam o caso constataram o óbito no local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a moto transitava sentido Massaranduba a Blumenau, quando, no km 72,050, invadiu a pista contrária e acabou colidindo de frente com o ônibus, que transitava no sentido oposto.

