Identificado motociclista que morreu em acidente no Limeira, em Brusque

Ele tinha 48 anos

Foi identificado como Gilson Alves dos Santos o motociclista que morreu na madrugada desta quarta-feira, 3, no Limeira, em Brusque. Conforme apuração da reportagem de O Município, ele tinha 48 anos e era natural de Aparecida do Norte (SP).

A colisão fatal envolveu um Hyundai Tucson e duas motos Honda XRE na rua Alberto Muller, por volta de 4h45. De acordo com o relatório da ocorrência, Gilson conduzia uma das motocicletas e foi encontrado sem vida no local do acidente.

Ainda segundo o relatório, a condutora da outra moto, de 44 anos, sofreu lesões graves: fratura aberta na fíbula e tíbia, múltiplas lesões no braço e escoriações generalizadas. Ela foi levada ao Hospital Azambuja.

O motorista do carro, de 29 anos, que capotou, sofreu corte no crânio e também foi levado ao hospital.

A Polícia Científica e a Polícia Militar também foram acionadas e estiveram no local.

