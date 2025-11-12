Identificado motorista que morreu em grave acidente entre van e carretas em rodovia que liga PR e SC

Foi identificado como Alisther Hubl do Rosário, de 22 anos, o motorista que morreu em um grave acidente na BR-376, rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina. A colisão deixou ao menos outras dez pessoas feridas.

Alisther era natural de Itajaí e morava em Barra Velha. Ele era casado e deixa um filho enlutado. A NHC Transportes, empresa onde trabalhava, emitiu uma nota de pesar.

Leia a nota da empresa:

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Alisther Hubl do Rosário, colaborador e amigo querido de nossa equipe.

Alisther dedicou-se todo o tempo de trabalho com profissionalismo, alegria e compromisso, deixando uma marca de carinho e respeito em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando que encontrem conforto e força para atravessar essa perda irreparável.

Seu exemplo e lembrança permanecerão sempre em nossos corações”

A colisão

O acidente ocorreu no município de Guaratuba, a cerca de 30 quilômetros de Garuva. Até o momento, a informação é de que ao menos 14 pessoas ficaram feridas. Alisther conduzia uma das carretas envolvidas na colisão.

Com o impacto, a van atingida chegou a pegar fogo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o cenário após o acidente. A van teria saído de Prudentópolis (PR) e seguia para o parque Beto Carrero World, em Penha. Diversas crianças estavam no veículo.

Segundo informações do g1 Paraná, a pista estava em obras, e o condutor de uma das carretas teria perdido o controle durante uma curva, colidido em outra carreta e, em seguida, atingido a traseira da van.

Equipes da Autopista Litoral Sul, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local para garantir a liberação da via com segurança. Não há previsão para a liberação completa da pista, e as filas já ultrapassam 20 quilômetros.

