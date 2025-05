Identificado o homem que morreu em clube brusquense de trilhas

Foi identificado como Sérgio Tadeu Waldrich, a vítima que morreu aos 68 anos após sofrer um mal súbito durante a tarde deste sábado, 10, em evento do Tatu Trail, tradicional clube brusquense de trilhas.

Sérgio Tadeu Waldrich deixa esposa, 2 filhos e 6 netos enlutados. O velório acontece às 19h30 deste sábado na Capela Mortuária Parque da Saudade. Já o sepultamento acontecerá no domingo, 11, às 10h30, no Cemitério Parque da Saudade

Segundo informações de pessoas que estavam participando do evento. O homem participava do circuito como piloto de um UTV. Ele participou do primeiro e segundo circuito, mas quando foi chamado para a terceira volta, foi encontrado já desacordado dentro do veículo.

Por conta da fatalidade, a organização do evento cancelou as provas neste sábado e emitiu uma nota de pesar.

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Nosso Sócio Sérgio Tadeu Waldrich. Sua partida deixa um vazio menso em nossos corações e em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Sérgio era uma pessoa sempre prestativa, que gostava de estar junto com a Turma, acelerando, se divertindo e fazendo uma das coisa que mais gostava, trilha com seu UTV.

Sua memória viverá em nossas lembranças e em tudo que ele representa. Neste momento difícil, nossos pensamentos e orações estão com sua família e amigos.

Descanse em paz, Sérgio.