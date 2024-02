Identificados homens que morreram em grave acidente entre motos em Blumenau

Foram identificados como Daniel Alexandre Chaves, 37, e Jackson de Jesus Araújo, 28, os dois homens que morreram durante uma grave colisão entre duas motos, durante a madrugada desta quarta-feira, 28. O acidente aconteceu por volta das 4h50, na rua dos Caçadores, no bairro Velha, em Blumenau.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento das vítimas. Também não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O acidente

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Militar, ao chegarem no local, os condutores estavam gravemente feridos e caídos na calçada. A equipe do Samu foi acionada e declarou os óbitos.

A Polícia Científica e a Guarda Municipal de Trânsito também compareceram ao local.

