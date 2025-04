Identificados ocupantes de caminhonete que morreram em acidente em São João Batista

Foram identificados como José Luiz Pietroski, de 47 anos, e Iraci Muller Ribeiro, 57, os ocupantes da Fiat Strada que morreram após um acidente na SC-410, em São João Batista, na quinta-feira, 10.

Ainda não foram divulgadas informações de velório e sepultamento. A colisão aconteceu na altura do bairro Rio do Braço, por volta de 17h15. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Strada tinha placas de Blumenau.

Os outros dois veículos envolvidos no acidente são um Chevrolet Onix, de Canelinha, que era conduzido por um homem de 25 anos, e um Jeep Compass, de São João Batista, conduzido por um motorista de 59 anos.

Conforme os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, o Compass transitava na rodovia sentido Nova Trento-São João Batista, quando, nas proximidades do km 26, perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a contramão, colidindo com os veículos que transitavam sentido oposto. O Onix foi atingido na lateral, enquanto a Strada foi atingida de frente, ocasionando a morte do motorista e da passageira.

