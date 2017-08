Idosa é esfaqueada no pescoço após criminosos invadirem casa, em Gaspar

Uma idosa de 69 anos ficou ferida ao ser esfaqueada no pescoço em assalto na manhã desta terça-feira, 29, no bairro Arraial, em Gaspar.

Por volta das 10h, dois homens chegaram em motocicleta e anunciaram um assalto. Eles pegaram um videogame e, antes de fugirem, um deles golpeou o pescoço da mulher com uma faca.

A vítima foi levada ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No momento do crime, ela estava acompanhada da filha.