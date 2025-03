Idosa fica encarcerada após acidente entre carros em Guabiruba

Uma idosa de 72 anos ficou encarcerada após um acidente entre carros no bairro São Pedro, em Guabiruba. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira, 7. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h30.

Conforme o relatório dos socorristas, em um dos carros, os ocupantes dos não apresentavam lesão e dispensaram atendimento.

No segundo carro, conduzido por um idoso de 74 anos, que se encontrava fora do veículo, consciente e orientado, ele apresentava escoriações e contusões na região medial e distal do membro superior direito, e ferimentos no supercílio direito. Ele recebeu atendimento no local e posteriormente foi levado para o hospital.

A idosa estava no banco do passageiro e ficou presa dentro do carro. Ela alegou fortes dores na região pélvica, pernas e várias outras regiões do corpo. Os bombeiros precisaram utilizar a maca para retirar a vítima de dentro do carro. Após o pré-atendimento ela foi levada para o hospital.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

Leia também:

1. Frente fria se aproxima de Brusque: veja o que muda no fim de semana

2. PRIMEIRA MÃO – Hospital Azambuja recebe habilitação para realizar procedimento de alta complexidade em cardiologia pelo SUS

3. Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá começa neste sábado

4. Cine Gracher realiza promoção com ingressos a meia-entrada no Dia da Mulher; confira programação dos filmes

5. Brusque celebra sua centenária: uma história de superação no Dia da Mulher

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: