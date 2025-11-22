Idoso capota carro na BR-470, em Gaspar

Caso aconteceu na manhã deste sábado

Um idoso saiu sozinho de um carro após o veículo capotar na alça de acesso à BR-470, em Gaspar, na manhã deste sábado, 22. O acidente aconteceu próximo ao elevado do Arraial d’Ouro, por volta de 10h20.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já atuava no local quando o Corpo de Bombeiros chegou. O carro estava tombado sobre a via e o motorista estava fora do veículo. Ele era o único ocupante.

Ele estava sentado, consciente e orientado, sem ferimentos ou lesões aparentes, mas relatando dores no peito, o que caracteriza suspeita de fratura na costela. Ele foi levado ao Hospital de Gaspar para receber atendimento médico.

Corpo de Bombeiros/DIvulgação
