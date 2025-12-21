Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Gaspar; saiba pena a ser cumprida

Um idoso de 68 anos foi alvo de um mandado de prisão em Gaspar na manhã deste sábado, 20. A medida foi cumprida pela Polícia Militar no bairro Alto Gasparinho. Ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

A polícia não divulgou detalhes do crime cometido. Na ação, os policiais deram voz de prisão e abordaram o idoso. Ele foi encaminhado ao Presídio de Blumenau. Segundo a PM, o idoso está “à disposição da Justiça”, conforme informou.

