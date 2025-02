Idoso de 81 anos é picado na cabeça por cobra em Indaial

Um idoso de 81 anos foi picado na cabeça por uma cobra no bairro Warnow Alto, em Indaial. O caso aconteceu por volta de 23h50 deste sábado, 15.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial (CBVI) foi acionado e atendeu a ocorrência. A equipe constatou um ferimento na região do crânio, com características de picada de cobra.

Uma foto da lesão foi enviada ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOX). Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Beatriz Ramos.

Até o momento da publicação desta matéria, não havia confirmação sobre qual espécie de cobra havia picado o idoso.

Leia também os destaques da semana:

1. Trânsito na ponte do Maluche deve ser liberado na próxima semana

2. Confira lista de contribuintes que não precisam pagar IPTU em Brusque em 2025

3. “Ele segurou a criança pelo cabelo e iniciou os golpes”, delegado revela detalhes do caso da criança assassinada pelo pai em Brusque

4. Regras para circulação de ciclomotores em Brusque são elaboradas, mas aplicação da lei deve ser obstáculo

5. Brusque já sentiu calor mais intenso que 2025; relembre o episódio histórico

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: