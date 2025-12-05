Idoso de 87 anos condenado por estupro é preso em Botuverá

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na noite de quinta-feira, 4, em Botuverá. A corporação recebeu informações de que um homem de 87 anos, morador da cidade, tinha uma ordem judicial em aberto.

Os policiais foram até o endereço no bairro Águas Negras, onde localizaram o idoso e deram voz de prisão. A reportagem apurou que ele havia sido condenado por estupro.

Após os procedimentos no local, o homem foi levado à UPA de Brusque para avaliação médica.

A informação sobre o motivo da condenação foi obtida pela reportagem, já que a Polícia Militar não pode repassar esse dado.

