Idoso de 87 anos condenado por estupro é preso em Botuverá

Mandado foi cumprido no bairro Águas Negras

Idoso de 87 anos condenado por estupro é preso em Botuverá

Mandado foi cumprido no bairro Águas Negras

Comente

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão na noite de quinta-feira, 4, em Botuverá. A corporação recebeu informações de que um homem de 87 anos, morador da cidade, tinha uma ordem judicial em aberto.

Os policiais foram até o endereço no bairro Águas Negras, onde localizaram o idoso e deram voz de prisão. A reportagem apurou que ele havia sido condenado por estupro.

Após os procedimentos no local, o homem foi levado à UPA de Brusque para avaliação médica.

A informação sobre o motivo da condenação foi obtida pela reportagem, já que a Polícia Militar não pode repassar esse dado.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo