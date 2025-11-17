Idoso é amarrado, agredido e tem caminhonete roubada em Botuverá

Moradores de Botuverá relataram ao jornal O Município que um idoso de 79 anos foi amarrado e agredido na manhã desta segunda-feira, 17, no centro da cidade. O caso teria ocorrido por volta das 11h, na rua Presidente Kennedy, onde a vítima morava sozinha.

Vizinhos contaram que os suspeitos invadiram a residência, amarraram o idoso e fugiram levando sua caminhonete Hilux, que já teria sido localizada. Dentro do veículo estavam cerca de R$ 400 em espécie. Há suspeita de que outro carro tenha sido usado para transportar os criminosos até o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Botuverá, o homem foi vítima de assalto por três homens mascarados. Durante a ação, ele recebeu chutes no abdômen e nas costelas, além de pancadas no crânio.

Os bombeiros relataram que a vítima apresentava laceração no crânio, sangramento intenso, hematomas ao redor dos olhos e suspeita de fratura nas costelas. Apesar da gravidade, ele estava sentado, consciente e levemente confuso no momento do atendimento.

O idoso foi socorrido e levado ao Hospital Azambuja, acompanhado da filha, que mora nas proximidades.

A presença da Polícia Militar no local foi confirmada, mas a corporação ainda não se manifestou oficialmente.

A Polícia Civil informou que deve divulgar uma nota com mais detalhes sobre o caso em breve.

Até o momento, as informações fornecidas por testemunhas não foram oficialmente confirmadas pelas autoridades.

