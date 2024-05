Idoso é condenado por estuprar esposa em Vidal Ramos

Um homem, de 75 anos, foi condenado a 20 anos e cinco meses de prisão por estuprar a esposa, de 73 anos, na residência do casal no município de Vidal Ramos, no Vale do Itajaí. O homem teria obrigado várias vezes a esposa, na época dos fatos, a ter relações sexuais com ele.

O homem foi condenado por estupro, mediante violência, ameaça e constrangimento, com aumento de pena porque o crime foi cometido contra cônjuge.

Ainda agravou a pena o fato de o crime ter sido cometido contra uma vítima maior de 60 anos. O casal estava junto havia 51 anos. O registro da ocorrência se deu a partir de uma consulta médica a que a vítima foi submetida no posto de saúde de Vidal Ramos. A mulher teria se queixado de dores nas partes íntimas e um boletim de ocorrência foi registrado.

A conduta sexual do réu teria provocado lesões nas partes íntimas da vítima, segundo o laudo pericial. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituporanga também condenou o réu a pagar R$ 50 mil à esposa a título de dano moral. Ele poderá recorrer da sentença em liberdade.

