Idoso é encaminhado ao hospital após bater carro em poste, no Thomaz Coelho

Um idoso de 75 anos ficou ferido após bater com carro em um poste na noite desta quinta-feira, 2, no bairro Thomaz Coelho, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 20h20.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada corte, escoriações e contusão na testa. As lesões indicam que ele não estivesse utilizando cinto de segurança no momento do acidente.

Inicialmente, os socorristas tentaram extrair a vítima do veículo em ângulo zero (técnica que não faz movimento sobre a coluna vertebral), porém o paciente não queria colaborar, mostrando-se extremamente agitado e com resistência corporal.

Por isso, a guarnição optou por realizar a auto-extração assistida da vítima, com colar cervical e finalizando a restrição do movimento da coluna com maca e imobilizadores de cabeça. Após atendimento pré-hospitalar, ele foi conduzido ao Hospital Azambuja.

