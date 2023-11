Idoso e jovem ficam feridos após colisão de veículo contra árvore na rodovia Ivo Silveira em Brusque

Um idoso, de 61 anos, e um jovem, de 22 anos, precisaram ser encaminhados ao hospital após um acidente envolvendo a colisão do carro contra uma árvore. O caso aconteceu por volta das 8h30, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas em Brusque.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e chegando no local encontrou o veículo e os dois homens. Segundo as informações, o idoso tinha histórico de hipertensão e diabetes, apesar disso, ele estava consciente e orientado, relatando dores pelo corpo.

Já o jovem estava consciente, mas instável, apresentando dificuldade na fala e com suspeita de colapso nos pulmões. Ele precisou ser retirado do veículo com ajuda. Ambos os homens foram atendidos no local e em seguida encaminhados ao hospital para atendimento médico.

O Samu de Brusque ajudou na operação.

