Idoso é preso por ameaçar nora de morte e tentar invadir casa dela em Apiúna

Um homem de 69 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado, 9, em Apiúna, no Vale do Itajaí, após ameaçar a nora, de 36 anos, e tentar invadir a residência dela.

Por volta das 16h10, a guarnição foi acionada para a Estrada Geral Margem Esquerda, onde havia a informação de que ele estaria armado com uma pistola e uma faca. O homem teria quebrado janelas do imóvel e feito ameaças de morte à vítima.

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. No interior do veículo, havia uma faca e nove estojos de munição de espingarda calibre .28.

O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala enrolada, roupas desalinhadas, dificuldade de equilíbrio e odor etílico. Ele não conseguiu realizar o teste de alcoolemia, sendo lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez.