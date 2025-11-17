Idoso fica gravemente ferido após colisão frontal na SC-410, em Canelinha

Um idoso de 77 anos ficou gravemente ferido após uma colisão frontal registrada na noite do domingo, 16, na SC-410, no bairro Índia, em Canelinha. O acidente ocorreu por volta das 21h, no km 17,800 da rodovia. A pista permaneceu liberada durante todo o atendimento.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão foi frontal e envolveu dois veículos: um VW SpaceFox, de Itajaí, e um VW Tiguan 2.0 TSI, de Bombinhas.

O SpaceFox era conduzido por um jovem de 21 anos, que não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo.

Já o Tiguan era conduzido por um homem de 55 anos e tinha como passageiro o idoso, que foi encaminhado ao Hospital de Canelinha pelos Bombeiros.

Conforme levantamento feito pela equipe policial, o SpaceFox transitava no sentido Canelinha–Tijucas quando, no km 17,800, o Tiguan que vinha no sentido contrário invadiu a contramão, causando o acidente. O condutor do Tiguan se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.

