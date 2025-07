Idoso morre após ser atingido por ônibus escolar em Itajaí

Um idoso de 75 anos morreu na tarde de segunda-feira, 14, após ser atingido por um ônibus enquanto conduzia sua motocicleta, em Itajaí. O acidente ocorreu na rua Fermino Vieira Cordeiro, no bairro Espinheiros.

Conforme a Polícia Militar, segundo informações colhidas no local, o acidente envolveu um ônibus escolar e uma motocicleta Honda/CG 125.

O motorista do ônibus relatou que trafegava pela via quando precisou desviar de um veículo estacionado. No mesmo instante, avistou a motocicleta vindo em sua direção e, apesar de acionar a buzina para alertar o motociclista, o condutor da moto não conseguiu frear e colidiu frontalmente com o ônibus.

Ainda segundo o condutor, não havia passageiros no ônibus no momento da colisão, pois ele estava em trajeto para buscar crianças na escola.

Após tentativas de reanimação feitas por uma equipe do Samu, a vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram até o local para realizar os demais procedimentos.

Consta no relatório da Polícia Militar que foram ouvidas testemunhas que confirmaram o barulho do impacto e a presença da vítima caída na via, mas nenhuma delas presenciou diretamente o momento exato do acidente.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido e a motocicleta foi encaminhada à Polícia Civil para as providências legais.

A identidade da vítima não foi divulgada.

Leia também:

1. Incêndio destrói carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

2. VÍDEO – Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba

3. Brusque vence o Maringá fora de casa e volta ao G-8 da Série C

4. Homem suspeito de homicídio cometido em Rondônia é preso no Bateas, em Brusque

5. Brusque está entre as dez cidades que mais consomem ultraprocessados no Brasil, diz pesquisa

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: