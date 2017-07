Idoso morre após sofrer infarto ao volante e capotar carro, no Santa Rita

Arlindo Poli, 73, morreu na manhã desta quarta-feira, 19, após sofrer um infarto, bater o seu veículo e capotar.

O acidente aconteceu em frente do Banco do Brasil, na rua Sete de Setembro no bairro Santa Rita.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Poli seguia sentido Santa Rita ao Centro, quando em um posto de combustíveis ao invés de parar, acelerou o veículo, um Gurgel BR-800 vermelho com placas de Brusque, bateu contra uns paralelepípedos e capotou.

Algumas pessoas que estavam próximo ao local correram até o veículo para socorrer Poli, mas ele já estava morto. As mesmas pessoas ainda desviraram o carro e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e segue para o local para recolher o corpo de Poli.

Arlindo era morador do bairro Santa Terezinha e possuía uma barbearia no Centro de Brusque.

O sepultamento de Arlindo Poli será realizado na quinta-feira, 20, às 16h, no cemitério do bairro.