Idoso morre com golpe de bengala na cabeça em Gaspar

Um idoso de 83 anos foi morto na madrugada desta quarta-feira, 17, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar. De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido na cabeça com uma bengala, e morreu no local. O caso foi registrado por volta das 00h30.

O suspeito do crime é outro idoso de 74 anos, que fugiu logo após a agressão e ainda não foi localizado. Agora, o crime passa a ser investigado pela polícia como homicídio.

As informações iniciais apontam que a motivação estaria ligada a supostos atos de violência doméstica cometidos pela vítima contra a esposa, que é acamada.

Idoso se desentendeu com inquilino

Conforme a PM, o suspeito era inquilino da vítima. Relatos no local apontam que o idoso fugiu de bicicleta e embarcou em um carro de aplicativo. Ele segue foragido. Outros detalhes não foram identificados.

