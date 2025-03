Idoso morre no hospital após ser atropelado no Centro de Brusque

Um idoso de 76 anos morreu após ser atropelado nesta quinta-feira, 6, no Centro de Brusque. José Fagundes era morador do bairro Azambuja. O acidente aconteceu na avenida das Comunidades, por volta das 9h50. Ele faleceu no hospital.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, encontraram a vítima deitada no canteiro central da avenida. Ele apresentava um ferimento na região do queixo e na testa, além de machucados nos membros superiores, mas estava com sinais vitais estáveis e orientado.

Após o atendimento inicial, a vítima foi levada para o hospital.

O veículo, Ford Focus, era conduzido por um homem, que não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local.

José Fagundes será sepultado no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta sexta-feira, 7. Ele deixa três filhos, cinco netos, uma bisneta, demais familiares e amigos enlutados.

