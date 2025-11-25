Idoso passa mal e morre enquanto celebrava bodas de ouro em Jaraguá do Sul

Heinz Meier, de 70 anos, morreu após passar mal durante sua festa de bodas de ouro no salão anexo à Igreja Luterana, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, no sábado, 22. Ele passou mal durante o evento e caiu desacordado.

O idoso chegou a ser socorrido em parada cardiorespiratória, mas não resistiu. Ele era sócio e tesoureiro da Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande da Luz e participava das festas e atividades da comunidade. Em nota, a Sociedade lamentou a perda.

“Heinz foi mais do que um membro ativo da diretoria, foi alguém que dedicou seu tempo, sua amizade e seu comprometimento para fortalecer a nossa sociedade. Em nome da Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande da Luz, estendemos nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram a alegria de caminhar ao lado dele”, diz a nota.

