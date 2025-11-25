Idoso passa mal e morre enquanto celebrava bodas de ouro em Jaraguá do Sul
Ele foi socorrido em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu
Heinz Meier, de 70 anos, morreu após passar mal durante sua festa de bodas de ouro no salão anexo à Igreja Luterana, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, no sábado, 22. Ele passou mal durante o evento e caiu desacordado.
O idoso chegou a ser socorrido em parada cardiorespiratória, mas não resistiu. Ele era sócio e tesoureiro da Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande da Luz e participava das festas e atividades da comunidade. Em nota, a Sociedade lamentou a perda.
“Heinz foi mais do que um membro ativo da diretoria, foi alguém que dedicou seu tempo, sua amizade e seu comprometimento para fortalecer a nossa sociedade. Em nome da Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande da Luz, estendemos nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram a alegria de caminhar ao lado dele”, diz a nota.
