Idoso que estava desaparecido em Brusque é encontrado

Isaac Pieper, o idoso de 71 anos que estava desaparecido em Brusque desde a manhã de segunda-feira, 15, foi encontrado no bairro Limoeiro pouco antes das 10h desta terça-feira, 16.

O idoso foi encontrado por um antigo colega de trabalho, que atua em uma oficina mecânica no Limoeiro. Antes de chegar ao trabalho, ele havia visto a reportagem do jornal O Município sobre o desaparecimento de Isaac e, ao chegar na oficina, reconheceu o idoso andando pela rua. Ele conversou com Isaac e o levou para dentro do estabelecimento.

Em seguida, entrou em contato com a reportagem para avisar que o havia encontrado. A reportagem comunicou os familiares, e uma conhecida da família foi até o local para buscá-lo. “Ele está um pouco desorientado, mas está bem. Agora vamos levá-lo ao hospital para ver se não está machucado”, disse a sobrinha de Isaac, Rosalda Pieper.

Isaac havia sido visto pela última vez na manhã da segunda-feira próximo à loja Adriano, no bairro Paquetá, em um ponto de ônibus com sacolas de mercado.

