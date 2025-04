Idoso que pulou muro para fugir de assalto teve corrente de ouro de R$ 20 mil roubada no Dom Joaquim, em Brusque

O idoso que caiu de um muro de 5 metros de altura para fugir de um assalto foi acordado por dois homens dentro de casa no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 4. Segundo a Polícia Militar, os criminosos estavam com uma faca e ameaçaram o idoso.

Toda a casa foi vasculhada. Os homens levaram dinheiro em espécie, um relógio de pulso e uma corrente de ouro de aproximadamente R$ 20 mil. Os assaltantes tentaram fugir do local com a caminhonete do idoso, mas não conseguiram dirigir por ser um veículo automático.

O idoso fugiu do local pulando um muro e quebrou a perna. Até o momento, os assaltantes não foram localizados.

Leia também:

1. Servidores aceitam com ressalvas proposta da Prefeitura de Brusque para reajuste

2. Constatações dos últimos dias em Brusque City

3. Índice de mortalidade infantil em Brusque fica na média das últimas três décadas em 2024

4. Programação de Páscoa e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

5. Guabiruba sedia etapa microrregional dos Jasti

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: