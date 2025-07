Idoso tem suspeita de traumatismo craniano após acidente entre dois carros em Brusque

Uma colisão entre dois carros foi registrada na manhã desta terça-feira, 29, no cruzamento da rua Itajaí com a rua Libério Benvenutti, no bairro Limoeiro, em Brusque. Um idoso de 78 anos ficou ferido na cabeça e precisou ser encaminhado ao Hospital Azambuja.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Corsa prata e um Etios preto. O Corsa seguia pela rua Itajaí, no sentido Brusque-Itajaí, quando colidiu com o Etios, que descia a rua Libério Benvenutti.

O idoso, motorista do Corsa, foi encontrado fora do veículo, consciente, orientado e lúcido. Ele relatou que caminhou sem dificuldades, mas apresentava sangramento na região da cabeça.

Os bombeiros identificaram um corte contuso, com suspeita de traumatismo craniano. O homem também informou ter histórico de hipertensão. Após os primeiros socorros no local, ele foi levado ao Hospital Azambuja.

O motorista do Etios, de 35 anos, não se feriu. Ele também estava consciente, orientado e caminhava normalmente. Recusou atendimento médico e permaneceu no local, aguardando a Polícia Militar.

A passageira do Etios, de 25 anos, esposa do condutor, também não sofreu ferimentos. Ela estava consciente, orientada e dispensou o atendimento, permanecendo no local.

