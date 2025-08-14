Na tarde de quarta-feira, 13, a Associação dos Idosos da Amizade de Botuverá promoveu um encontro especial em homenagem ao mês dos pais, reunindo cerca de 320 integrantes do grupo.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A programação teve início às 13h, com a Santa Missa celebrada na Matriz da Paróquia São José, presidida pelo pároco, padre Jaime Ludwig.

A cerimônia, marcada por momentos de fé e devoção, ganhou contornos ainda mais comoventes ao seu encerramento.

Nesse contexto, homenagens emocionantes exaltaram a importância da paternidade e do papel dos idosos na comunidade.

A cada gesto e palavra, revelava-se então uma comovente fusão de orgulho e gratidão, nitidamente estampada nos rostos dos presentes.

Sabores de Botuverá

Encerrada a celebração, os participantes então seguiram para o salão paroquial, localizado ao lado da igreja.

O espaço, cuidadosamente preparado para a ocasião, ficou completamente lotado, revelando a força da união e do companheirismo que caracterizam o grupo.

Entre sorrisos, abraços e reencontros calorosos, todos foram recepcionados com um café da tarde repleto de iguarias — desde cucas e bolos caseiros até outras delícias que remetiam ao aconchego das tradições familiares.

Botuverá em festa

O clima festivo ganhou ainda mais vida com a música ao vivo de um conjunto especialmente convidado para animar a pista de dança.

Entre passos firmes e olhares cúmplices, muitos reviveram memórias enquanto outros criavam novas histórias para guardar.

A tarde, que uniu fé, afeto e celebração, tornou-se um retrato vivo da importância de cultivar laços e valorizar o tempo compartilhado.

Imagens eternizadas

Para reviver cada detalhe deste encontro solene e festivo, uma galeria exclusiva de imagens está disponível no fim desta edição, logo após os anúncios.

Nela, é possível acompanhar, com riqueza de detalhes, os momentos que marcaram essa data inesquecível.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então vive o agosto mais frio em 13 anos, revelando cenas marcantes

2. Brusque como ninguém viu: drone então flagra a cidade acima do nevoeiro

Botuverá em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK