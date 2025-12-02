Idosos e PCDs não são isentos de pagar Área Azul em Brusque; entenda a situação

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque tem registrado crescimento nas dúvidas de motoristas idosos e pessoas com deficiência (PCDs), sobre o uso da credencial de estacionamento. A credencial assegura somente o direito à vaga preferencial, porém o pagamento rotativo continua obrigatório para todos os motoristas.

A credencial pode ser emitida gratuitamente pela Setram ou pelo portal.in.gov.br por pessoas com 60 anos ou mais e às pessoas com deficiência. Ela deve ser posicionada de forma visível no painel do veículo sempre que uma vaga exclusiva for utilizada. Conforme a legislação vigente, a credencial é vinculada à pessoa, e não ao veículo.

A finalidade da credencial é garantir o direito de uso da vaga reservada, impedindo que condutores sem autorização a utilizem. Ela não substitui o cartão ou o aplicativo da Área Azul. “A credencial garante preferência, não gratuidade”, afirmou o diretor de Trânsito, Roberto Carlos Marques.

“Se a vaga reservada estiver dentro da Área Azul, o tíquete continua obrigatório. Essa regra vale em todo o país”, completou o diretor.

A Área Azul garante 15 minutos gratuitos para todos os motoristas, inclusive idosos e PCDs. Após esse período, é necessário adquirir o tíquete. Caso contrário, o condutor recebe o aviso de irregularidade. Cabe ressaltar que, neste momento, a Área Azul está fora do ar, e não há cobrança para nenhum contribuinte, por instabilidade no sistema, que deve voltar a funcionar a partir de 8 de dezembro.

Valores e prazos:

R$ 2,00 = 1 hora;

R$ 4,00 = 2 horas (tempo máximo por vaga);

A permanência após o limite, gera irregularidades de R$4,00 por hora.

Caso o aviso de irregularidade seja pago do primeiro até o segundo dia, o valor continua em R$ 4,00; e, do terceiro ao décimo quinto dia, o valor passa a ser R$ 10 por irregularidade.

Há o prazo de até 15 dias para pagamento. Após esse período, gera infração grave de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.O usuário pode regularizar suas pendências pelo aplicativo, com os monitores da Área Azul ou no ponto de atendimento da CDL, na praça Barão de Schneeburg, no Centro I.

A credencial possui validade nacional, conforme as Resoluções de número 303 e 304 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e deve ser utilizada em qualquer estacionamento que ofereça vagas exclusivas para idosos ou PCDs. A gratuidade, porém, só existe quando há legislação municipal específica, o que não se aplica em Brusque.

A Setram informa ainda que a credencial tem validade de cinco anos e pode ser renovada diretamente na sede da secretaria, localizada na rua Manoel Tavares, número 51, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30.

A secretaria chama a atenção para a necessidade de observar as placas, marcações no solo e informações sobre a Área Azul. A utilização correta da credencial sempre acompanhada do tíquete quando a vaga estiver dentro da rotativa evita transtornos e garante o bom uso dos espaços públicos.

“As vagas especiais existem para facilitar a vida de quem enfrenta limitações de mobilidade, mas isso não exclui as regras gerais de estacionamento. Informação e respeito são fundamentais para um trânsito mais justo para todos”, finalizou Roberto.

