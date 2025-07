Idosos são vítimas de golpe após acreditarem que estavam falando com Elon Musk no Oeste de SC

Dois idosos foram vítimas de um golpe após acreditarem que estavam falando com o empresário Elon Musk. Um deles perdeu cerca de R$ 5 mil. O fato ocorreu na última semana, no município de Pinhalzinho, Oeste de Santa Catarina, sendo um dos casos registrados no dia 23.

Por conta dos casos, a Polícia Civil do município emitiu um alerta para informar a população. A fraude consistia no falso comunicado de que as vítimas teriam ganhado um carro elétrico.

O golpe do Elon Musk

De acordo com o delegado Éder Matte, um dos casos ocorreu quando uma vítima recebeu uma ligação de uma pessoa se identificando como o empresário Elon Musk, e que afirmava que ela havia sido premiada com um veículo, mas que teria que pagar R$ 5 mil do frete para receber o presente. O contato foi feito por telefone. A vítima acreditou na história e fez o depósito. Somente depois percebeu que havia sido enganada”, destacou a autoridade.

Em outro caso, um estelionatário entrou em contato com a vítima, mas ao ser procurada, buscou a Polícia Civil e não foi lesada.

As investigações sobre o caso seguem e a Polícia Civil alerta para que as pessoas desconfiem de qualquer brinde ou presente que exija pagamento antecipado. O crime é tratado como estelionato.

